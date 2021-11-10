В Азербайджане в рамках программы самозанятости 54 тыс. человек будет оказана поддержка - министр труда и соцзащиты населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках программы самозанятости 54 тыс. человек будет оказана поддержка.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что cогласно прогнозам, взносы по страхованию от безработицы вырастут на 16%.

"На организацию мероприятий по самозанятости прогнозируется выделить больше средств, чем в текущем году. 10 тысяч семей будут финансироваться за счет Фонда cтрахования от безработицы, 5 тысяч семей - за счет Всемирного банка и других источников. Основной целью реформ является создание электронной карты занятости и реестра, а также предоставление населению более качественных услуг", - заявил Сахиль Бабаев.

( Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)