Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях

Экономика 17 ноября 2021 18:16 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях
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