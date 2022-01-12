В Азербайджане может быть узаконена дистанционная работа - изменения в Трудовой кодекс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть узаконена дистанционная форма работы. Об этом говорилось на встрече в министерстве труда и социальной защиты населения с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), сообщили в среду Trend в ведомстве.

В сообщении отмечается, что министр Сахиль Бабаев на встрече отметил, что развитие предпринимательства в Азербайджане является важной составляющей успешной стратегии социально-экономического развития страны и поддерживается государством по всем направлениям.

Кроме того, по его словам, особое значение придается социальному партнерству с бизнес - структурами, и в рамках реформ, проводимых в сфере труда и занятости, осуществляется сотрудничество с предпринимателями на основе социального диалога.

Бабаев отметил, что особое внимание уделяется участию работодателей и представителей частного сектора в процессе подготовки предложений по совершенствованию трудового законодательства в соответствии с новыми вызовами и современными требованиями рынка труда.

Министр также сообщил, что накоплен позитивный опыт сотрудничества в этой сфере с представленными в AmCham компаниями.

В свою очередь, президент AmCham Нуран Керимов отметил, что Американская торговая палата в Азербайджане с интересом наблюдает за реформами, проводимыми в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения. Он также подчеркнул важность встреч между представителями министерства и частного сектора для обмена мнениями и информацией о реформах на рынке труда.

На встрече были озвучены предложения AmCham, представлены изменения в законодательство в связи с дистанционной формой работы, а также по правовому регулированию трудовых отношений.

Также было отмечено, что в новом законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс предусмотрена дистанционная (удаленная) работа.

Кроме того, в законопроекте отражены предложения об определении дополнительных условий труда в трудовом договоре по взаимному согласию сторон в связи с дистанционной (удаленной) формой работы.

Также на встрече обсуждались предложения по подготовке правовых норм в сфере трудовых отношений в связи с дистанционной работой.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)