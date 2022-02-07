Пополнить баланс новых счетчиков электроэнергии в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона
БАКУ /Trend/ - Пополнить баланс новых счетчиков NFC в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона.
Как сообщили Trend в ОАО «Азеришыг», для этого на телефон необходимо загрузить мобильное приложение «Азеришыг».
С помощью этого приложения абонент увеличивает баланс, затем эта сумма фиксируется и путем приближения телефона к счетчику производится оплата.
Благодаря этому новшеству абонент сможет контролировать ежедневное потребление электроэнергии с помощью мобильного телефона. Также сотрудникам ОАО «Азеришыг» не нужно будет ежемесячно снимать показания счетчиков по адресам.
В ОАО отметили, что использование современных технологий и применение инноваций является одной из основных целей, и ввод в эксплуатацию счетчиков NFC - очередной шаг, предпринятый в этом направлении.
(Перевод: Фидан Мустафаева)