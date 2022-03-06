БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется расширить спектр инструментов финансирования, сказал Trend вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов.

По его словам, конфедерация нацелена на повышение доступности финансовых ресурсов в Азербайджане.

"Нам необходимо создавать новые инструменты финансирования и развивать выдачу средств под лизинг, факторинг, субсидирование и некоторые другие виды. Исламский банкинг включает в себя как минимум четыре инструмента финансирования, которые обеспечивают доступ населения и бизнеса к финансовым ресурсам", - сказал Зейналов.

Вице-президент конфедерации отметил, что азербайджанское законодательство и правовая среда на сегодняшний день не позволяют расширить присутствие на местном рынке инструментов финансирования зарубежных стран.

"Работы по оптимизации законодательства уже ведутся, и наша конфедерация проводит исследования этого рынка", - добавил Зейналов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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