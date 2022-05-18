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Назван срок ввода в эксплуатацию первой платной автодороги в Азербайджане (Эксклюзив)

Экономика Материалы 18 мая 2022 15:47
Назван срок ввода в эксплуатацию первой платной автодороги в Азербайджане (Эксклюзив)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Строительство первой платной автодороги Баку - государственная граница с Россией будет завершено до конца нынешнего года.

Об этом сообщил в ответ на запрос Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время строительные работы идут полным ходом.

«Протяженность дороги составляет 150 километров. Строительные работы продолжаются. Помимо строительства, на участке дороги устанавливаются турникеты, пропускные пункты. К концу года строительство дороги будет завершено, и она будет сдана в эксплуатацию», - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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