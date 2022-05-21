Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос за год более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - апреле 2022 года превысил 8,197 миллиарда долларов, а удельный вес этих государств в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 79,74 процента, сообщает Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы

Январь-апрель 2022 года Январь-апрель 2022 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес (%) Страна Импорт (тыс, $) Удельный вес (%) Германия 193 499,35 1,64 Германия 184 074,92 4,56 Австрия 56 085,0 0,47 Австрия 19 641,24 0,49 Бельгия 251,8 0,00 Бельгия 24 520,39 0,61 Болгария 33 781,24 0,29 Болгария 16 526,04 0,41 Чехия 90 336,86 0,76 Чехия 13 227,86 0,33 Дания 0,0 0,0 Дания 4 841,34 0,12 Эстония 828,2 0,1 Эстония 2 248,38 0,06 Финляндия 198,54 0,0 Финляндия 7 787,96 0,19 Франция 871,45 0,01 Франция 62 818,82 1,55 Хорватия 78 130,53 0,66 Хорватия 7 541,22 0,19 Ирландия 50 066,59 0,42 Ирландия 8 858,72 0,22 Испания 270 830,33 2,29 Испания 21 774,97 0,54 Швеция 9 558,43 0,08 Швеция 16 302,68 0,4 Италия 5 833 436,25 49,34 Италия 97 209,01 2,41 Кипр 8 403,35 0,07 Кипр 944,96 0,02 Латвия 11 534,50 0,1 Латвия 5 680,19 0,14 Литва 4 019,9 0,03 Литва 6 984,0 0,17 Люксембург 8 647,91 0,07 Люксембург 1 493,82 0,04 Венгрия 487,59 0,0 Венгрия 13 796,26 0,34 Мальта 74,62 0,0 Мальта 45,29 0,0 Голландия 18 356,94 0,16 Голландия 27 713,39 0,69 Польша 1 998,89 0,02 Польша 34 703,02 0,86 Португалия 400 534,89 3,39 Португалия 3 927,96 0,1 Румыния 120 403,74 1,02 Румыния 28 711,11 0,71 Словакия 226,62 0,0 Словакия 14 816,81 0,37 Словения 179,54 0,0 Словения 5 686,77 0,14 Греция 365 739,49 3,09 Греция 7 086,69 0,18 Всего 7 558 482,56 63,93 Всего 638 963,83 15,81

В январе - апреле 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 105,29 процента, или 4,204 миллиарда долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно - экспортных операций Азербайджана вырос на 11,73 процента - до 79,74 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - апреле 2022 года в целом вырос на 60,35 процента, или 5,97 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 9,893 миллиарда до 15,863 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 11,823 миллиарда долларов, что на 5,459 миллиарда долларов (85,78 процента) превышает показатель января - апреля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,53 процента против 64,33 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 511,618 миллиона долларов, или 14,5 процента - с 3,528 миллиарда до 4,04 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,47 процента против 35,67 процента годом ранее.