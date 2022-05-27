В Азербайджане потребителей обеспечат "умными" газовыми счетчиками

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в правила распределения и продажи газа.

Как сообщает в пятницу Trend, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении", который обсуждался 27 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, потребители будут обеспечиваться "умными" газовыми счетчиками в соответствии со статьей 11 (Расчет энергопотребления) закона "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

В этой статье говорится, что энергоснабжающие организации должны обеспечить "умными" счетчиками потребителей электроэнергии, природного газа, тепловой энергии и т.д.

Эти организации предоставляют потребителям "умные" счетчики и в тех случаях, когда существующие повреждены или в связи с необходимостью их замены.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)