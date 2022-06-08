Назначен представитель Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Германии

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности по открытию новых представительств Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана в зарубежных странах назначен представитель этой структуры в Германии.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на конфедерацию.

В сообщении отмечается, что им стал гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнов.

Эльнур Гусейнов окончил в 2008 году Академию государственного управления по ступени бакалавра, в 2010 году - Школу государственной политики в Willi Brandt School of Public Policy University of Erfurt по ступени магистра в области государственной политики и управления бизнесом, в 2016 году - докторантуру в Свободном университете Берлина (Free University Berlin). С 2018 года - консультант в Германо-российском экономическом союзе.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Германией превысил 377,574 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 287,834 миллиона долларов (рост за год на 31,18 процента).