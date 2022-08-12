В ЦБ Азербайджана произведены очередные структурные изменения

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) создан Комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на регулятора, новый комитет был создан путем объединения существовавших до сих пор комитетов по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности.

"Комитет является коллегиальным органом, обеспечивающим регулирование и координацию оперативной деятельности структурных подразделений Центрального банка в области разработки и реализации денежно-кредитной и валютной политики, регулирования и контроля финансовых рынков. На заседаниях комитета даются рекомендации правлению по операционным рамкам денежно-кредитной и курсовой политики, параметрам инструментов денежно-кредитной политики, предложениям по макро- и микропруденциальной политике, решениям по управлению и регулированию вероятных кризисных ситуаций на основе глубокой, всесторонней диагностики рисков по финансовой стабильности, принимаются соответствующие решения. Комитет возглавляет председатель ЦБА. Члены комитета являются руководителями блоков, непосредственно участвующих в разработке и реализации политики денежно - кредитной, курсовой и финансовой стабильности", - говорится в сообщении.