В ближайшее время в Лачин вернется и бизнес - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Лачин вернется и бизнес.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в своем Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

В публикации отмечается, что бизнес ускорит реинтеграцию города Лачин в экономику Азербайджана.

"С приходом бизнеса в Лачин ускорится его реинтеграция в экономику страны и развитие региона. Наше агентство вместе с соответствующими структурами приложит для этого все необходимые усилия", - пишет Мамедов.

Отметим, что 26 августа подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус.