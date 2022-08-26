В ближайшее время в Лачин вернется и бизнес - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Лачин вернется и бизнес.
Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в своем Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.
В публикации отмечается, что бизнес ускорит реинтеграцию города Лачин в экономику Азербайджана.
"С приходом бизнеса в Лачин ускорится его реинтеграция в экономику страны и развитие региона. Наше агентство вместе с соответствующими структурами приложит для этого все необходимые усилия", - пишет Мамедов.
Отметим, что 26 августа подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус.