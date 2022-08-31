Азербайджанская компания-перевозчик прокомментировала информацию в соцсетях и СМИ касательно транспортного сектора

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что ряд компаний-перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в Баку, продает свои транспортные средства. Так, некоторые из них выставили принадлежащие им автобусы на продажу на различных сайтах объявлений. Компании-перевозчики объясняют этот шаг низкой стоимостью проезда в автобусах.

Отвечая на вопросы Trend по этому поводу, пресс-секретарь компании "Xaliq Faiqoğlu" Низам Рзаев сказал, что предусмотрена продажа 191 автобуса марки "Daewoo".

"Нынешняя ситуация с компаниями-перевозчикам известна всем в этом секторе. Очень сложно обслуживать пассажиров в соответствии с современными стандартами со стоимостью проезда в 0,30 маната", - сказал он.

Напомним, что несколько месяцев назад частные перевозчики обратились к председателю Тарифного (ценового) совета, министру экономики Микаилу Джаббарову и главе исполнительной власти города Баку Эльдару Азизову с просьбой пересмотреть действующие тарифы и увеличить государственную поддержку частных перевозчиков. В ответ на обращение было отмечено, что в настоящее время вопрос об изменении стоимости проезда в общественном транспорте в Баку в Совете не обсуждается.

Новости о том, что перевозчики выставляют на продажу транспортные средства вызвали обсуждения в соцсетях с утверждениями о том, что стоимость проезда в автобусах повысится.

В ответ на запрос Trend по данному поводу в Бакинском транспортном агентстве сказали, что агентство не обращалось в Тарифный совет за повышением стоимости проезда в автобусах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)