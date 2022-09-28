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В Азербайджане ужесточаются меры борьбы против незаконных денежных переводов

Экономика Материалы 28 сентября 2022 14:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане ужесточаются меры борьбы против незаконных денежных переводов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается привлечение к уголовной ответственности физических лиц, организовавших перевод денежных средств на сумму свыше 50 тысяч манатов путем возмещения или других способов взаиморасчетов, без признаков преступления, предусмотренного статьей о контрабанде.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно изменениям, совершение указанных деяний должностным лицом с использованием своего служебного положения, или в крупном размере рассматривается как отягчающее обстоятельство.

В последние годы правоохранительными органами были выявлены случаи незаконных денежных переводов. Совершившие эти деяния лица, действуя через созданную ими сеть как внутри страны, так и в зарубежных странах, различными способами совершали незаконные денежные переводы из Азербайджана в зарубежные страны или наоборот. Это создает условия для неконтролируемого вывода из страны крупных валютных средств, наносит ущерб финансово-экономической стабильности страны, способствует расширению механизмов отмывания денежных средств.

Законопроектом устанавливается размер штрафов, предусмотренных за совершение указанных деяний, путем внесения соответствующих изменений в статью 190 УК. Одновременно предлагается ввести уголовно-правовые меры в отношении юридических лиц за совершение деяний, предусмотренных статьей 206-1 УК.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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