В Азербайджане условия оказания поддержки предпринимательству определяются новым законом

БАКУ /Trend/ - Условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане определяются новым законом.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В соответствии с законопроектом представление и рассмотрение обращений субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном законом "Об административном производстве".

Перечень приоритетных отраслей экономики, в которых предусматривается оказание дополнительной поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства, утверждается органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Фидан Мустафаева)