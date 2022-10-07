Благодаря Шушинскому центру цифрового управления обеспечивается устойчивое электроснабжение города

ШУША /Trend/ - Открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО “Азеришыг” состоялось 10 мая при участии главы государства. В Шушинском центре традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети заменены современными двухступенчатыми 35/0,4-киловольтными сетями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

Он отметил, что с вводом в эксплуатацию новой сети устраняются затраты на строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию традиционных 35/10-киловольтных подстанций и 10-киловольтных линий электропередачи, минимизируются технологические потери, снижается негативное воздействие электромагнитного поля на окружающую среду и живые организмы, улучшается качество обслуживания. Наряду с этим, расширяются возможности управления сетью за счет внедрения современной системы диспетчерского управления SK-11 SCADA, полностью охватывающей сети 110/35/0,4-киловольтные сети.

Директор центра отметил, что если раньше система диспетчерского управления в распределительных сетях охватывала только высоковольтные линии, то в настоящее время эти возможности расширены. Он также сказал, что в результате управления процессом от точки получения электроэнергии до счетчика абонента, энергетический баланс, качество, непрерывная доставка, автоматическое восстановление в случае аварии, регистрация и архивирование информации о сетях с переходом с бумажных носителей на электронный журнал полностью контролируются с помощью новой системы SK-11.

"Центр цифрового управления впервые примененных в Шуше 35/0,4-киловольтных сетей, обладая возможностями кольцевой координации с другими подстанциями, обеспечивает постоянное и непрерывное электроснабжение города Шуша. Впервые в области электроэнергетики в Шушинском центре цифрового управления было применено использование альтернативных и возобновляемых источников энергии для обеспечения энергоснабжения подстанции в случае аварии и компенсации потребностей подстанции, повышены технико-экономические показатели", - подчеркнул Мамедзаде.

Он отметил, что в целом из запланированных к строительству девяти новых современных трансформаторных подстанций и центров цифрового управления уже построены шесть. Еще три подстанции будут введены в эксплуатацию в течение следующего года

(Перевод: Нубар Кулузаде)