Обсуждено сотрудничество между ЦБ Азербайджана и Турецким агентством по регулированию в сфере страхования

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил перспективы сотрудничества с Турецким агентством по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"В формате видеоконференции прошла встреча с председателем Турецкого агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Мехметом Акифом Эроглу и руководителем Центра информации и мониторинга страхования Турции Серканом Авджи. Мы обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между нашими учреждениями", - говорится в публикации.