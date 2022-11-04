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Обсуждено сотрудничество между ЦБ Азербайджана и Турецким агентством по регулированию в сфере страхования

Экономика Материалы 4 ноября 2022 22:38 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между ЦБ Азербайджана и Турецким агентством по регулированию в сфере страхования

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил перспективы сотрудничества с Турецким агентством по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"В формате видеоконференции прошла встреча с председателем Турецкого агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Мехметом Акифом Эроглу и руководителем Центра информации и мониторинга страхования Турции Серканом Авджи. Мы обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между нашими учреждениями", - говорится в публикации.

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