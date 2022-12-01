Азербайджанская нефть подорожала более чем на 3 доллара

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 ноября повысилась на 2,61 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,82 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,91 доллара – до 85 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,05 доллара, составив 54,20 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 ноября повысилась на 2,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,54 доллара за баррель.

Официальный курс на первое декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.