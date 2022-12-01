В Азербайджане разработана концепция госрезервов

БАКУ /Trend/ - Разработана и находится на этапе согласования с соответствующими структурами концепция государственных резервов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.

Он отметил, что при разработке концепции был использован международный опыт.

По словам Азимова, согласно концепции, это стратегические резервы, резервы на случай чрезвычайных ситуаций и мобилизационные резервы.

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