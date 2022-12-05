В результате реформ в Нахчыване ожидается рост доходов бюджета - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Есть ожидания по увеличению средств, поступающих в государственный бюджет, в результате реформ, проведенных в Нахчыване.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Об этом будет предоставлена более подробная информация", - сказал он.

Отметим, что 28 ноября был упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет и создано Главное управление.

(Перевод: Фидан Мустафаева)