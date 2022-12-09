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Российский регион планирует расширить сеть коммерческих представителей в Азербайджане

Экономика Материалы 9 декабря 2022 15:05 (UTC +04:00)
Российский регион планирует расширить сеть коммерческих представителей в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году Удмуртия (Россия) планирует расширить сеть коммерческих представителей в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов

"Удмуртия в следующем году планирует усиливать работу в части международных бизнес-визитов. В следующем году республика также планирует расширить сеть коммерческих представителей в Азербайджане и Вьетнаме", - сказал Сунцов.

По его словам, что за 11 месяцев при содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии 33 компании подписали экспортные контракты на сумму 23,3 миллиона долларов США.

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