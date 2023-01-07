В Азербайджане будут выведены из оборота бумажные трудовые книжки

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует вывести из оборота бумажные трудовые книжки граждан.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли.

По его словам, гражданам, которые после 2014 года получили свои первые трудовые книжки, в будущем не нужно будет работодателю предоставлять бумажный носитель подтверждающий его стаж.

"В области труда, Министерство труда и соцзащиты готовит серьезную правовую реформу. В ближайшее время ожидается предоставление этого пакета правительству Азербайджана, а после его принятия мы не только сможем вывести из оборота физические трудовые книжки, но и весь документооборот будет осуществляться в цифровой среде", - сказал он.

Аббасбейли пояснил, что граждане, которые трудовые отношения начали еще до 2014 года, должны сохранить свою трудовую книжку.

"Она может пригодится в процессах регулирования трудовых отношений и при достижении пенсионного возраста", - добавил он.