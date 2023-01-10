В Азербайджане реализуются новые проекты в сфере трудовых отношений (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2023 году продолжит работать над реализацией новых проектов, в том числе "Общественного портала", "Электронной биржи труда", а также проектов "Bacar", электронной карты занятости и других систем в сфере трудовых отношений.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в 2022 году агентство провело форум по развитию карьеры, реализовало проект "Mektebim" для юных специалистов и программы развития туризма в сельской местности.

"Кроме того, в 2022 году мы дали старт некоторым проектам, реализация которых продолжится и в 2023 году. Здесь речь идет о проекте, направленном на формирование института по обмену опытом. Хочу также отметить, что у нас есть проекты и с международными институтами, в частности, со Всемирным банком, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. Совместно с этими организациями мы работаем над стартап-проектами. Также в 2022 году была запущена цифровая подсистема трудовых отношений, которая послужит дальнейшей цифровизации взаимодействия между работником и работодателем. В рамках этого проекта мы нацелены на формирование электронных трудовых договоров и создание абсолютно передового банка вакансий и новых подходов в этой сфере", - подчеркнул он.

По словам главы агентства, ведомство нацелено на создание новой цифровой экосистемы трудовых отношений.

"На сегодняшний день уже сформирован план мероприятий, направленных на достижение поставленной цели. Во-первых, наша основная цель заключается в создании нового, инновационного подхода к обеспечению доступности вакансий для граждан, ищущих работу. Во-вторых, мы внедрим новый, инновационный подход и для работодателей. Здесь, в частности, речь идет о новых методах поиска специалистов. В то же время мы работаем над созданием новой базы данных, которая позволит нам прогнозировать будущую занятость, устранить пробелы в сфере трудовых отношений, а также подготовить молодых специалистов к будущим вызовам рынка труда", - сказал он.

Аббасбейли напомнил, что в результате проводимых реформ за последние пять лет число трудовых договоров в Азербайджане выросло более чем на 400 тысяч.

"Существенную роль в достижении этих целей сыграли реформы в налоговой сфере, в частности освобождение физических лиц, а также в целом частного сектора, от налога на прибыль, цифровизация договоров и реформы других госструктур. Наряду с этим, следует отметить поддержку правительства, в том числе увеличение минимальной и средней оплаты труда, пенсий и пособий. Кроме того, более чем в два раза вырос фонд оплаты труда", - сказал председатель правления.

Также он подчеркнул, что агентство планирует вывести из оборота бумажные трудовые книжки граждан.

"Министерство труда и соцзащиты готовит важную правовую реформу. В ближайшее время ожидается представление этого пакета правительству, а после его принятия мы не только сможем вывести из оборота физические трудовые книжки, но и весь документооборот будет осуществляться в цифровой среде", - сказал Аббасбейли, подчеркнув, что гражданам, которые получили свои первые трудовые книжки после 2014 года, в будущем не нужно будет предоставлять работодателю бумажный носитель, подтверждающий их стаж.

Граждане, которые получили первые трудовые книжки до 2014 года, должны сохранить их, так как они могут пригодиться в процессах регулирования трудовых отношений и при достижении пенсионного возраста, пояснил он.

Говоря о будущей занятости на освобожденных территориях, Аббасбейли сообщил, что госагентство рассматривает этот вопрос в двух основных направлениях: роль агентства в обеспечении будущей занятостью граждан, которые переселяются в Карабах в рамках программы "Большое возвращение", и вопрос, связанный с гражданами, которые уже привлечены к трудовой деятельности на освобожденных территориях.

"Впервые процесс обеспечения занятости наших бывших переселенцев мы реализовали в селе Агалы Зангиланского района. Отмечу, что прежде чем обеспечить граждан рабочими местами, мы изучили их возможности и навыки и предоставили соответствующие этому рабочие места. Аналогичная работа будет проводиться в рамках всего процесса возвращения граждан на освобожденные территории. В отношении граждан, которые уже привлечены к трудовой деятельности на освобожденных территориях, будет применяться новый подход, который на сегодня активно обсуждается нашим агентством и министерством. Ожидается, что для всех работодателей, которые создадут рабочие места в Карабахе, поиск сотрудников будет осуществляться с помощью единой электронной платформы. Предполагается, что это будет уже действующий "Банк вакансий". Считаю, что это позволит помочь в подборе кадров в соответствии с требованиям рынка того или иного региона. В то же время мы не исключаем привлечения к трудовой деятельности и иностранных кадров", - отметил Аббасбейли.

Он также подчеркнул важность создания более конкурентоспособного рынка труда.

"Агентство путем цифровизации значительно снижает рабочую нагрузку на субъекты малого и среднего бизнеса и упрощает документооборот. В то же время процесс цифровизации способствует обеспечению доступности услуг агентства. Хочу особо подчеркнуть наши механизмы поддержки субъектов предпринимательства - запущенное в 2020 году совместное финансирование заработной платы, привлечение к труду за счет ресурсов нашего агентства, помощь в поиске квалифицированных специалистов и др. Другим важным инструментом в рамках поддержки субъектов МСБ является подготовка специализированных кадров. В то же время мы целенаправленно осуществляем специальные программы по созданию социальных центров. Считаю, что наши программы способствуют созданию более конкурентоспособного рынка труда в сфере МСБ", - сказал Аббасбейли.

Подытоживая, глава агентства отметил, что также необходима адаптация местного рынка к глобальным изменениям рынка труда.

"Сегодня на мировом рынке труда наблюдаются серьезные реформы и изменения. Эти изменения происходят и в Азербайджане как стране, интегрированной в мировую экономику. Например, до недавнего времени секторами с самой большой занятостью в стране считались сферы сельского хозяйства и переработки. Сейчас мы наблюдаем формирование других сфер, где стремительно растет занятость, в частности это сферы гостиничного бизнеса и туризма, общественного питания, сектор инноваций и технологий. Считаю важным адаптировать наш местный рынок к изменениям рынка труда, которые мы сегодня наблюдаем и на глобальном уровне", - добавил он.