Узбекистан и Азербайджан начинают применять цифровые решения во взаимной торговле

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Азербайджан впервые применили единое электронное транзитное разрешение на перевозку (eTIR).

Как сообщил Trend источник в Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), данная процедура применена в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжек МДП (Конвенция МДП).

"Четыре упаковки сушеных и свежих фруктов были перевезены сначала грузовиком, а затем самолетом из аэропорта Ташкента в аэропорт Баку, следуя процедуре eTIR и тем самым прокладывая путь к новой, цифровой эре системы МДП", - сказал источник.

Внедрение eTIR стало возможным после принятия Приложения 11 к Конвенции МДП, которое вступило в силу в мае 2021 года. Приложение 11 регулирует процедуру eTIR, включая размещение и администрирование международной системы eTIR, аутентификацию владельцев, а также состав, функции и правила процедуры органа по техническому внедрению eTIR.

"В течение 2022 года Секретариат МДП завершил разработку международной системы eTIR и начал ее взаимосвязь с национальными таможенными системами. На данный момент Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Международный союз автомобильного транспорта (IRU) завершили подключение к международной системе eTIR в соответствии с Приложением 11 и прошли обязательные тесты на соответствие. Тунис и Пакистан также завершили подключение, но им все еще необходимо пройти тесты на соответствие требованиям. Еще одной страной, которая планирует завершить подключение к eTIR в ближайшем будущем, является Турция", - сказал источник.

В ЕЭК ООН отметили, что в 2023 году секретариат МДП планирует расширить взаимосвязь национальных таможенных систем с международной системой eTIR для как можно большего числа из 77 договорившихся сторон, особенно вдоль коридоров, соединяющих страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Это сделает eTIR основным способом осуществления перевозок по книжкам МДП в ближайшем будущем и значительно повысит надежность системы. Внедрение также сократит административные расходы и время на обработку книжек МДП", - добавил источник.

По мнению ЕЭК ООН, расширение eTIR повысит общую конкурентоспособность системы МДП для интермодальных перевозок. А заблаговременное предоставление информации о грузе и обмен информацией в режиме реального времени ускорят процедуру МДП.