Завершаются работы по оценке запасов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по оценке запасов минерального сырья в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

Он сказал, что, поскольку эти территории находились под оккупацией почти 30 лет, ресурсы оценить было невозможно.

"После освобождения территорий наша первая деятельность была направлена на оценку минерально-сырьевых ресурсов территорий. Работы на стадии завершения. Наша цель - определить масштабы ущерба, нанесенного нашей стране в период оккупации. Зафиксированные убытки, в будущем послужат документальной базой для судебных исков о возмещении ущерба", - отметил Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)