БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.

Данное постановление действует с 1 января 2023 года.

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