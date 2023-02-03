Лук, импортируемый в Азербайджан, освобожден от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - Лук репчатый (обыкновенный) и лук-шалот освобождены от ввозной таможенной пошлины.

Как сообщает в пятницу Trend, Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Лук (лук репчатый и лук-шалот), импортируемый в страну, освобождены от ввозных таможенных пошлин до 1 мая текущего года.

Постановлением Кабинета министров от 3 февраля 2023 года № 33 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 18 марта 2022 года № 103 "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве" предусматривает, что вывоз лука репчатого и лука-шалота с таможенной территории Азербайджанской Республики временно предусматривает включение их в перечень регулируемых товаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)