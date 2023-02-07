Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан планирует подписать cоглашение о преференциальной торговле с Пакистаном - посол

Экономика Материалы 7 февраля 2023 12:20 (UTC +04:00)
Азербайджан планирует подписать cоглашение о преференциальной торговле с Пакистаном - посол

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан планируют подписать cоглашение о преференциальной торговле, которое поможет укрепить деловые связи между странами.

Как передает Trend со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом в ходе своего визита в Торгово-промышленную палату Сиалкота (провинция Пенджаб) сказал посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

В ходе встречи с Абдулом Гафуром Маликом, президентом торговой палаты, Фархадов отметил, что благодаря совместным усилиям обеих сторон товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном в 2022 году увеличится в три раза.

Как отметил Малик, Пакистан стремится использовать экономический потенциал, существующий между двумя странами, отметив, что в этой связи Торгово-промышленная палата планирует направить бизнес-делегацию в Азербайджан.

Стороны договорились приложить совместные усилия для развития прямых деловых связей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости