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Министр финансов Азербайджана примет участие в собрании Совета управляющих АБР

Экономика Материалы 1 мая 2023 12:08 (UTC +04:00)
Министр финансов Азербайджана примет участие в собрании Совета управляющих АБР

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в 56-м ежегодном собрании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), которое пройдет в Южной Корее.

Как сообщает в понедельник Trend, тема годового собрания в этом году «Возрождение Азии: восстановление, воссоединение и реформы».

Ожидается, что в мероприятии примут участие около пяти тысяч человек, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, академических кругов и средств массовой информации.

В 2022 году АБР на финансирование проектов в Азербайджане выделил 117,3 миллиона долларов. Банк также привлек дополнительно 92,9 млн долларов США в виде софинансирования.

Напомним, что Азиатский банк развития приступил к подготовке новой стратегии странового партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы.

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