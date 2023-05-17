71% участников выставки Caspian Agro составляют международные компании (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 мая 10:30)

БАКУ /Trend/ - 71% участников выставки Caspian Agro составляют международные компании.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов

на церемонии открытия выставки.

"Всего в выставках принимают участие свыше 400 компаний из более 30 стран. Кроме того, региональные группы из Беларуси, Грузии, Германии, Италии, России, Шри-Ланки и США будут представлены национальными стендами", - сказал он.

По его словам, Азербайджан придает большое значение внедрению инноваций, которые успешно применяются в современном мире для нейтрализации негативного влияния глобального потепления на аграрную сферу.

"Выставки являются отличной возможностью для производителей сельскохозяйственной продукции ознакомиться с такими инновациями наглядно. С каждым годом растет участие иностранных компаний, внедряющих эти инновации, в таких выставках. Компании из разных стран не только представляют свою продукцию, но и находят новых местных партнеров. Я уверен, что выставка Caspian Agro-2023 запомнится не только благодаря презентации многочисленных аграрных инноваций, но и расширению сотрудничества между отечественными и зарубежными компаниями, а также установлению новых партнерских связей. Применение инноваций в аграрной сфере значительно повышает урожайность выращиваемой продукции, повышает эффективное использование земельных и водных ресурсов, снижает себестоимость продукции и способствует увеличению доходов фермеров. Мы уверены, что проводимая выставка позволит работникам аграрной сферы ознакомиться с новыми технологиями, обменяться опытом и установить взаимовыгодные деловые отношения", - сказал он.