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Средний коридор создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества - министр

Экономика Материалы 18 мая 2023 20:18 (UTC +04:00)
Средний коридор создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Средний коридор, который соединяет Европу с Азией, создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню Европы, в Баку.

По его словам, Азербайджан создал устойчивую инфраструктуру для транспортировки грузов с Востока на Запад и в обратном направлении.

«Считаю, что наряду с традиционным сотрудничеством, имеются перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений в областях инноваций и технологий, зеленых технологий и ряде других областей. Мы верим в дальнейшее углубление нашего сотрудничества», - добавил он.

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