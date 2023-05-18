Средний коридор создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества - министр

БАКУ /Trend/ - Средний коридор, который соединяет Европу с Азией, создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню Европы, в Баку.

По его словам, Азербайджан создал устойчивую инфраструктуру для транспортировки грузов с Востока на Запад и в обратном направлении.

«Считаю, что наряду с традиционным сотрудничеством, имеются перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений в областях инноваций и технологий, зеленых технологий и ряде других областей. Мы верим в дальнейшее углубление нашего сотрудничества», - добавил он.