Создание инвестфонда тюркоязычных стран придаст большой импульс их экономическому развитию - Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд станет наиболее эффективным фактором интеграции тюркоязычных стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал TurkicWorld политолог Айдын Гулиев.

Он отметил, что создание этого фонда является решением, принятым на саммите в Кыргызстане несколько месяцев назад. "Принятие такого решения является исторически значимым событием, которое открывает большие перспективы для интеграции тюркских государств, особенно в экономической сфере. Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) находятся в процессе тесной интеграции друг с другом, которая наиболее ярко проявляется, прежде всего, в торгово-экономическом секторе. ОТГ служит цели укрепления как политических связей тюркоязычных стран, так и более тесного объединения и координации их возможностей в области инвестиций в торгово-экономическом секторе", - сказал он.

Гулиев отметил, что создание инвестиционного фонда становится еще большей необходимостью в связи с другими факторами, среди которых рост инвестиционного спроса в контексте освобождения азербайджанских земель от оккупации, а также для удовлетворения потребностей после разрушительного землетрясения в Турции. "Конечно, создание Тюркского инвестиционного фонда принесет пользу не только в этом смысле, но также улучшит экономические возможности и еще больше укрепит экономику Турции, Азербайджана, тюркоязычных государств Центральной Азии. Большие возможности тюркоязычных стран, интеграция и координация этих возможностей будут способствовать дальнейшему увеличению их экономической мощи", - сказал он.

Создание инвестиционного фонда также откроет новый этап в дальнейшем укреплении экономических и торговых связей между странами-членами, сказал Гулиев.