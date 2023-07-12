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Азербайджан и IFC обсудили возможности сотрудничества по проектам

Экономика Материалы 12 июля 2023 18:42 (UTC +04:00)
Азербайджан и IFC обсудили возможности сотрудничества по проектам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по проектам.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с руководителем программ государственно-частного партнерства IFC по европейскому региону Мехитой Фанни, мы обсудили отношения нашей страны с этой организацией и проделанную работу в области государственно-частного партнерства", - говорится в публикации.

Отметим, что в прошлом году Агентство Азербайджана по развитию МСБ и IFC также обсудили финансирование проектов государственно-частного партнерства.

Азербайджан и IFC обсудили возможности сотрудничества по проектам
Азербайджан и IFC обсудили возможности сотрудничества по проектам
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