Цена на импортируемую Азербайджаном пшеницу резко упала

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в Азербайджан было импортировано 493 тысячи 210 тонн пшеницы на сумму 145 миллионов 565 тысяч долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 23% или 92 тысячи 462 тонны в объемном выражении и на 1,8% или 2 миллиона 691 тысячу тонн в количественном выражении. За первые 6 месяцев 2022 года в Азербайджан было импортировано 400 тысяч 748 тонн пшеницы на сумму 142 миллиона 965 тысяч долларов.

Отметим, что за отчетный период стоимость 1 тонны пшеницы, ввезенной в страну, снизилась на 17,2% или на 61.6 доллара и составила 295,1 доллара (501,67 маната). Этот показатель за соответствующий период прошлого года составил 356,7 доллара (606,39 маната).

Напомним, что за первые 6 месяцев текущего года импорт пшеницы составил 1,78% от общего импорта Азербайджана.