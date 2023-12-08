При генеральном партнерстве CityNet состоится фестиваль GameSummit

БАКУ/Trend/ - Интернет-провайдер CityNet является генеральным партнером GameSummit, масштабного игрового фестиваля, проходящего в очередной раз в Азербайджане.

GameSummit, который состоится 9 декабря в отеле ‘Flame Towers, Fairmont Baku Hotel’, вновь соберет всех любителей игр, косплееров страны, а также поклонников гик-культуры и комиксов. Фестиваль, под названием GameSummit Baku Winter Edition, станет отличной площадкой, где можно будет насладиться играми и разнообразными развлечениями как онлайн, так и офлайн.

В рамках фестиваля будут организованы турниры и чемпионаты по различным играм, включая увлекательные и разнообразные симуляторы. На специальной арене под названием CityNet, при участии сильнейших киберспортивных команд Азербайджана, будут представлены шоу-матчи и финальные этапы чемпионатов по играм ‘Fortnite’, ‘Valorant’, ‘CS2’, ‘Dota2’ и ‘League of Legends’. Также будут организованы чемпионаты по ретро-геймингу и настольным играм, которые воссоздадут атмосферу знаменитых классических хитовых игр прошлого. На фестивале GameSummit, по традиции, для посетителей будет открыта VR-зона, где каждый сможет насладиться новейшими виртуальными развлечениями, переносящими зрителей в воображаемые миры за экраном.

Это масштабное мероприятие, которое будет проведено в нашей стране уже во второй раз при генеральном партнерстве CityNet, нацелено стать уникальным фестивалем, где каждый участник сможет погрузиться в мир интересных игр, испытать эмоции и пережить незабываемые приключения. Следует отметить, что CityNet ранее поддержал этот фестиваль в качестве генерального партнера в июне.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.