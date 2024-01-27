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Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне

Экономика Материалы 27 января 2024 15:22 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Микаил Джаббаров назначен руководителем рабочей группы по Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 17 сентября 2018 года № 487 "О дополнительных мерах, связанных с развитием Алятской свободной экономической зоны" подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, руководство рабочей группой по Алятской свободной экономической зоне будет осуществлять министр экономики Азербайджанской Республики.

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