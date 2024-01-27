Азербайджан и Турция обсудили перспективы совместной деятельности по проектам в области ВИЭ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики и перспективы совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией по проектам в области возобновляемой энергетики, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

Министр экономики подчеркнул, что эффективное энергетическое партнерство между странами и совместные проекты способствуют региональному развитию, стабильности и безопасности, а также служат обеспечению стратегических интересов Азербайджана и Турции. В этом контексте с удовлетворением отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.

В свою очередь, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар поделился видением развития энергетического партнёрства в соответствии с новыми глобальными трендами. Было отмечено, что мероприятие COP29, которое в этом году будет проведен в Азербайджане, придаст импульс обсуждениям в сферах альтернативной энергетики и других направлениях, а также открытию новых возможностей для сотрудничества.

Отметим, что стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.