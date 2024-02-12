В Азербайджане подорожали некоторые стройматериалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается рост цен на некоторые стройматериалы, ввозимые из России.

Об этом Trend сообщили продавцы.

Эксперт по вопросам имущества Рамиль Османлы отметил, что некоторые строительные материалы подорожали на 10%.

"Подорожание в основном проявляется в материалах, импортируемых из России. В настоящее время 15-миллиметровый дикт стоит 20 манатов. Некоторое время назад его цена колебалась в пределах 17-18 манатов. А цена 18-миллиметрового дикта повысилась с 21 до 24 манатов. Куб доски подорожал с 320 до 345 манатов. Рост цен зафиксирован и на другие материалы. Основной причиной подорожания является рост цен на стройматериалы в странах-импортерах. Строительные материалы в нашу страну в основном импортируются из России, Турции, Казахстана, Южной Кореи и Китая. Из-за войны импорт из Украины сократился", - сказал он.

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