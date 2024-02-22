Trendyol заинтересована в продажах продукции, произведенной в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Торговая платформа Trendyol заинтересована в организации продаж продукции, произведенной в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорилось на встрече между руководством Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана, регулирующего органа по телекоммуникациям и почтовым услугам, и делегацией Trendyol, известной турецкой платформы онлайн-продаж.

На встрече была представлена обширная информация об Агентстве и направлениях его деятельности, а также о проводимых в Азербайджане реформах в сфере почтовых услуг. Было отмечено, что в Азербайджане растет число пользователей Trendyol, что отражается и на деятельности почтовых операторов (карго-компаний). В настоящее время прямая доставка с этой торговой платформы осуществляется около 400 почтовыми объектами, принадлежащими 11 операторам почтовой связи. Представители Агентства отметили, что обмен информацией с упомянутой торговой платформой важен для защиты прав потребителей, повышения прозрачности.

Представители Тrendyol в свою очередь отметили, что торговая платформа, которую они представляют, придает большое значение азербайджанскому рынку. Компания готова к сотрудничеству и обмену информацией с Агентством информационно-коммуникационных технологий и другими государственными учреждениями.

Было подчеркнуто, что Тrendyol также заинтересована в организации продаж продукции, произведенной в Азербайджане.

Учитывая большое значение этих контактов для обеих сторон, была достигнута договоренность о продолжении встреч в дальнейшем.

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