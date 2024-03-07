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Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)

Экономика Материалы 7 марта 2024 14:13 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня совместной деятельности в экономической сфере.

Как передает в четверг Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил посредством личного аккаунта в социальной сети Х.

"На встрече обсуждались поддержка двусторонней торговли и расширение связей между бизнесменами, укрепление партнерства в рамках транспортных и инфраструктурных проектов, определение новых направлений для сотрудничества", - говорится в публикации.

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Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России (ФОТО)
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