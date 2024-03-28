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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 марта

Экономика Материалы 28 марта 2024 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 марта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 марта 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8399 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг :

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8399

1 австралийский доллар

AUD

1,1104

1 аргентинский песо

ARS

0,002

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,341

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0898

100 южнокорейских вон

KRW

0,1264

1 чешская крона

CZK

0,0727

100 чилийских песо

CLP

0,1734

1 китайский юань

CNY

0,2353

1 датская крона

DKK

0,2467

1 грузинский лари

GEL

0,6296

1 гонконгский доллар

HKD

0,2173

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1472

100 индонезийских рупий

IDR

0,0107

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,16

1 швейцарский франк

CHF

1,8786

1 израильский шекель

ILS

0,462

1 канадский доллар

CAD

1,2523

1 кувейтский динар

KWD

5,5265

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,019

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3591

1 мексиканский песо

MXN

0,1027

1 молдавский лей

MDL

0,0962

1 египетский фунт

EGP

0,036

1 норвежская крона

NOK

0,1576

100 узбекских сомов

UZS

0,0135

1 польский злотый

PLN

0,4262

1 российский рубль

RUB

0,0185

1 сингапурский доллар

SGD

1,2616

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2526

1 турецкая лира

TRY

0,0526

1 тайваньский доллар

TWD

0,0532

1 таджикский сомони

TJS

0,1554

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0432

100 японских йен

JPY

1,1232

1 новозеландский доллар

NZD

1,0186

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