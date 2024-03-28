Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - 28 марта Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 94,6 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 1,72 процента, или 1,6 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 93 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 1,786 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года – 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале - 870,6 миллиона долларов, в марте - 498,3

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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