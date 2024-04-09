Нашим главным приоритетом на Каспийском Инвестиционном Форуме в Праге является расширение деловых связей со всеми странами, где работает Caspian Energy Club - Заур Гадиров

БАКУ /Trend/ - «Нашим главным приоритетом на 18-м Международном Каспийском Инвестиционном Форуме 2024 в Праге (Caspian İnvestment Forum 2024 Prague) является формирование успешных деловых отношений между чешскими и азербайджанскими компаниями, а также расширение деловых связей со всеми странами, где работает Caspian Energy Club (Каспийский энергетический клуб)».

Об этом сообщил в интервью СМИ управляющий партнер Financial Chain Corporation, председатель совета директоров компании Caspian Energy Club Czechia Заур Гадиров.

Официальный представитель «Caspian Energy Club» в Чехии, компания «Caspian Energy Club Czechia», продолжает расширять свою деятельность. Прошедший в феврале этого года CEO Breakfast Prague объединил деловых людей двух стран для эффективного нетворкинга. Важность всех проведенных до сих пор мероприятий в формировании взаимовыгодных деловых отношений между компаниями двух стран неоспорима. Новые возможности и перспективы бизнес-среды, зеленая энергетика, энергетическая безопасность Европы, технологический прогресс и цифровизация, а также инвестиционный потенциал, привлечение инвестиций, диверсификация торговли с разными странами стали основными темами обсуждения на проводимых мероприятиях», - сказал Заур Гадиров.

В ходе интервью председатель правления «Caspian Energy Club Czechia» подчеркнул важность сетевой платформы «Caspian Energy Club Czechia» для чешских и азербайджанских компаний для представления своих услуг и установления связей.

«Как вы знаете, до сих пор состоялись совещания руководителей по многим актуальным вопросам. На этих встречах подробно обсуждались искусственный интеллект, финансовые технологии, развитие туризма, зеленая энергетика, инвестиции и бизнес-среда. В ходе этих встреч члены Каспийского энергетического клуба имеют возможность презентовать свой бизнес, установить деловые связи, обсудить проблемы и внести предложения. В то же время, Каспийский энергетический клуб также очень важен в установлении и развитии деловых связей, формирующих бизнес-среду", - сказал Заур Гадиров.

Говоря о дальнейших планах, председатель правления «Caspian Energy Club Czechia» Заур Гадиров подчеркнул, что к списку мероприятий, проводимых в 2024 году, добавится еще один важный форум, который пройдет в мае в Чехии.

«Мы надеемся, что 18-й Международный Каспийский инвестиционный форум 2024 Прага, который пройдет в Чехии 16-17 мая этого года, будет направлен на улучшение инвестиционной и деловой среды, а также стимулирование диалога. Основная цель форума – формирование успешных деловых отношений между чешскими и азербайджанскими компаниями, а также расширение деловых связей со всеми странами, где действует Каспийский энергетический клуб. Выражаем глубокую благодарность посольствам Азербайджанской Республики и Турецкой Республики в Чехии, а также Агентству содействия экспорту и инвестициям Азербайджанской Республики, поддержавшим нас в проведении 18-го Международного Каспийского инвестиционного форума 2024 Прага. Компании Philips и Energazer также вошли в число спонсоров форума, организованного компанией Joint Bridges, которая является Платиновым спонсором корпорации Financial Chain. Надеемся, что инвестиционный форум будет способствовать развитию экономических связей и сотрудничества между нашими странами, создаст основу для эффективного партнерства в сфере инвестиций, успешных совместных инициатив", - сказал Заур Гадиров.