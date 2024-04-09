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Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Экономика Материалы 9 апреля 2024 12:45 (UTC +04:00)
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте 2024 года вырос на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что на конец февраля индекс потребительских цен составлял 1,3 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, непродовольственные товары подорожали на 1,1 процента, а платные услуги населению - на 2,2 процента.

В марте 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Март 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

100,2

100,4

101

Продовольственные товары в т.ч.

100,4

98,9

99,7

Продукты питания

100,5

98,4

99,3

Алкогольные напитки

100,3

101,6

101,8

Табачные изделия

100

111,7

111,7

Непродовольственные товары

100

101,1

101,4

Платные услуги

100,1

102,2

102,5

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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