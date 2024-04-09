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Названо количество субъектов п/п, получивших статус резидента в Агдамском и "Экономическая зона Аразской долины" промпарках в 2024 году

Экономика Материалы 9 апреля 2024 13:55 (UTC +04:00)
Названо количество субъектов п/п, получивших статус резидента в Агдамском и "Экономическая зона Аразской долины" промпарках в 2024 году

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года семь субъектов предпринимательства (п/п) получили статус резидента в Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона Аразской долины", сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Агентства развития экономических зон Азербайджана (İZİA), зарегистрированными резидентами предусмотрено вложение инвестиций в промышленные парки на сумму 54,2 миллиона манатов, создание 480 рабочих мест.

Отмечается, что резиденты будут осуществлять производство фибробетонных и полистиролбетонных блоков, сухих строительных смесей, цементных и бетонных добавок, различных видов клеевых лент, ортопедических матрасов и мягкой мебели, обуви и другой продукции.

Напомним, что в общей сложности статус резидента в Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона Аразской долины" имеют 31 субъект предпринимательства, а статус нерезидента - семь. 38 субъектами предпринимательства планируется вложить в промышленные парки более 263 миллионов манатов инвестиций, создать более 2500 рабочих мест.

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