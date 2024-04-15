Агентству аграрного кредитования и развития была необоснованно произведена страховая выплата - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентству аграрного кредитования и развития была необоснованно произведена страховая выплата как выгодоприобретателю.

Об этом говорится в 1-м номере ежеквартального информационного бюллетеня Счетной палаты Азербайджана "Государственный аудит" за 2024 год, сообщает в понедельник Trend.

"При отсутствии каких-либо юридических (официальных) оснований (в том числе документа (договора или свидетельства), имеющего юридическую силу, с двусторонним подтверждением) Агентство аграрного кредитования и развития, являющееся государственным органом, было признано Аграрным страховым фондом выгодоприобретателем в рамках аграрных страховых случаев, и ему были перечислены за счет казны в качестве страховой выплаты 676,7 тысяч манатов, что означает нарушение в сфере использования финансовых средств, полученных от страховых взносов, 50% из которых финансируются из государственного бюджета.

Следует отметить, что в рамках операций по перечислению этих средств Агентство аграрного кредитования и развития не признано в соответствующих регистрах финансового (бухгалтерского) учета дебитором и (или) кредитором. В связи с отсутствием правовых (официальных) оснований для такого признания, переводы были отражены в регистрах финансового (бухгалтерского) учета как застрахованные по аграрному страхованию", - отмечается в номере.

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