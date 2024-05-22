Венгрия представит новую версию Национального плана по энергетики и климату - Вероника Баги

БАКУ /Trend/ - Венгрия представит новую версию Национального плана по энергетики и климату к 30 июня 2024 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава венгерской делегации в РКИК ООН Вероника Баги в ходе семинара в университете ADA на тему "Возможности и вызовы борьбы с изменением климата. Европейские и региональные перспективы".

"Венгрия в настоящее время пересматривает свой Национальный план по энергетике и климату и представит новую версию к 30 июня 2024 года", - подчеркнула она.

По ее словам, план включает в себя следующие цели:

- Сокращение валовых выбросов парниковых газов не менее чем на 50% по сравнению с 1990 г. к 2030 г.;

- Достижение доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии не менее 29%;

- Расширение мощностей по производству солнечной энергии с текущего уровня около 500 МВт до почти 12 000 МВт к 2030 году;

- Увеличение мощности ветряных электростанций примерно с 330 МВт до 1 000 МВт к 2030 году.

Она также упомянула, что Карпатский бассейн, особенно Венгрия, является одним из наиболее уязвимых регионов Европы с точки зрения ожидаемых экстремальных температур.

По ее словам, наблюдается тенденция к дальнейшему повышение средней температуры до 3-4°C, значительное увеличение волн тепла.

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