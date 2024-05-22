ОПЕК предлагает Азербайджану полную поддержку в проведении COP29 - генсек

БАКУ /Trend/ - ОПЕК предлагает Азербайджану полную поддержку в проведении COP29.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в ходе диалога высокого уровня в преддверии COP29, который состоялся сегодня в штаб-квартире ОПЕК в Вене.

По его словам, отношения между ОПЕК и Азербайджаном переживают "золотую эру". Он отметил, что прочность этих связей очевидна благодаря продолжающемуся сотрудничеству в рамках Декларации о сотрудничестве и Хартии сотрудничества.

Хайтам аль-Гайс также высоко оценил принятие Азербайджаном инклюзивного подхода к COP, который обеспечивает учет всех мнений, в том числе нефтяной отрасли, отметив, что этот конструктивный подход согласуется с точкой зрения ОПЕК и ее стран-членов.

"Мы были чрезвычайно воодушевлены, когда Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев изложил наши общепринятые взгляды на нефтяную промышленность, назвав нефть и газ "Божьим даром", - сказал он.

Отметим, что диалог, проходивший под сопредседательством министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева и генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гайса, собрал высокопоставленных должностных лиц из стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Хартии сотрудничества (CoC).