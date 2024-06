Халг Банк открыл корреспондентские счета в американском The Bank of New York Mellon

БАКУ/Trend/ - The Bank of New York Mellon, один из крупных банков США, стал банком-корреспондентом Халг Банка. В рамках данного важного сотрудничества Халг Банку были открыты счета в Bank of New York Mellon, одном из крупнейших банков США.

Данное сотрудничество, способствующее расширению международной корреспондентской сети Халг Банка, подтверждает высокую деловую репутацию Банка в международном масштабе. Открытие корреспондентского счета в американском банке позволит клиентам Халг Банка легче и быстрее совершать операции в иностранной валюте.

Bank of New York Mellon был основан в 1784 году и является одним из старейших банков США, имеющим представительства более чем в 40 странах мира.

Халг Банк, отмечающий в этом году свое 20-летие, в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Банк предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредством различных каналов продаж, в том числе филиальной сети покрывающую всю страну.

