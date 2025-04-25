Волатильность на рынке нефти достигла рекордно высоких уровней

БАКУ /Trend/ - Нефтяной рынок переживает период крайне высокой волатильности, как по фактическим, так и по ожидаемым показателям.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор компании Viento Владимир Беручашвили в ходе Каспийского и Центрально-Азиатского форума по торговле и логистике нефти, проходящего в Баку.

По его словам, текущие значения как исторической, так и подразумеваемой волатильности на нефтяном рынке находятся на экстремально высоких отметках. В частности, индекс ETF волатильности SBOE - OVX, по данным на 23 апреля 2025 года, составил 43,55 пункта, что отражает повышенную неопределённость и напряженные ожидания участников рынка в отношении будущих ценовых колебаний.

Беручашвили также отметил, что волатильность опционов на нефть марки Brent с истечением в июле 2025 года колеблется в диапазоне от 33 до 54 процентов, что является очень высоким уровнем для данного сегмента.