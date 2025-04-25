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Президент Ильхам Алиев: Давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты

Политика Материалы 25 апреля 2025 15:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Подчеркнув, что давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, и все связанные с ней институты, глава государства еще раз подчеркнул, что Армения также должна предпринять шаги в этом направлении. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путем, тем самым обеспечено утверждение на Южном Кавказе норм и принципов Хельсинкского заключительного акта, международного права.

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