Президент Ильхам Алиев: Давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты

БАКУ /Trend/ - Давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Подчеркнув, что давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, и все связанные с ней институты, глава государства еще раз подчеркнул, что Армения также должна предпринять шаги в этом направлении. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путем, тем самым обеспечено утверждение на Южном Кавказе норм и принципов Хельсинкского заключительного акта, международного права.